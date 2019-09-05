Снуп Догг сорвал двойную порцию хайпа: на тамбовских кулачках и фейке с Кобейном

Двойная порция хайпа за один пост в Instagram — сегодняшний урок популярности от звезды американского хип-хопа Снуп Догга. Он внезапно начал получать тысячи комментариев к публикации, датированной еще 4 июля. Как утверждалось, фото снято в далеком 1992 году на совместной вечеринке с Куртом Кобейном. Что ж, действительно, трудно не узнать покойного лидера культовой "Нирваны" в смеющемся человеке на кровати. Соответственно, сотни тысяч лайков. И поначалу абсолютный восторг подписчиков. Писали про "исторический кадр", "тусовку двух легенд" и тому подобное. Зато теперь возмущаются. Поскольку фото оказалось фейком. Оно смонтировано из пары других юзером, который специализируется на подобных коллажах. В итоге, рэпера обвиняют либо в намеренном вбросе, либо в том, что он перебрал с веществами и сам поверил в подлинность фальшивки. Впрочем, официальной реакции нет. Зато есть еще один пост Снуп Догга. Точнее, репост. Видео кулачных боев стенка на стенку из, внимание, Тамбовской области. Стараниями заокеанского артиста оно набрало без малого полтора миллиона просмотров.

"Будь мужиком, никаких пушек. Только руки". "Разборки" русских мужчин, как видно, впечатлили Снуп Догга. Но вот кого точно удивила эта публикация, так это организаторов сельских кулачных боев.

"Ни с того, ни с чего человек известный обратил внимание сам или не сам, кто-то идею подкинул. Я сам написал ему комментарий в ленте, что следующее событие будет в августе следующего года. Он же сам продюсер-промоутер, сам может привезти команду боксеров и встать в стенку", — рассказывает организатор фестиваля "Атмановский кулачки" Николай Пролкофьев.

Если кость не тонкая... В любом случае, в стенку встать теперь можно только через год. "Атмановские кулачки" — мероприятие традиционное. Исконно-русское развлечение возобновили в небольшом селе Атманов Угол в Тамбовской области, подальше от больших городов. Поэтому и популярностью пользуется, в основном, у местных жителей.

Помимо боев — игры в лапту, состязания гармонистов, народных певцов. В ряд с ними теперь ждут и Снуп Догга. Правда, не в роли исполнителя — рэп там не очень популярен, а в качестве реального, а не виртуального зрителя. И чтобы было приятно, в селе обещали ознакомиться с репертуаром.

"Если понадобится, то, конечно, выучим! За все десять лет впервые у нас проходил обряд примирения. Все участники кулачек садились за большим столом: горячий самовар, холодный квас. Так и примирялись, — говорит заместитель главы администрации Сосновского района Тамбовской области Светлана Нагайцева. — Каждый год работает русская печь. Поэтому встретим всех, накормим всех, все будут довольны".

А ведь звезды — тоже инвесторы. Их капитал — это их популярность. С учетом раскрученной публикации Снуп Догга — за сутки почти полтора миллиона просмотров — визит звезд в тамбовское село не за горами. Да и в британской The Guardian кулачки — отдельной новостью. Описание: очень жесткие игры, хотя участники — в шлемах и боксерских перчатках. Дерутся даже дети.

"Россия в повестке дня каждый день! Это топовые новости всех информагенств. Трамп постоянно выступает: то он нас критикует, то он нас любит. Конечно, американские предприниматели и звезды улавливают эту тенденцию. Любой маркетолог, любой профессионал пиара за это бы зацепился и уже продавал бы туры в Тамбов. И десятки, а то и сотни американцев уже сидели бы в самолете и летели в Тамбов на фестиваль кулачного боя, которому уже 300 лет", — предвкушает зампред Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, представитель ЛДПР Андрей Свинцов.

"В данном случае, новое — хорошо забытое русское. Правда, сама кириллица уже давно мелькает на мировых подиумах и обложках журналов. "Вог", "Стиль", "Футбол" — дизайнеры создают и продают, казалось бы, ничем не примечательные надписи, но именно на русском языке. Зато носят их знаменитости", — отмечает стилист Александр Белов.

Так что неудивительно, если скоро и "Атмановские кулачки" станут не только брендом тамбовского села. По крайней мере, благодаря Снуп Доггу об этноиграх знают не только в России. К слову, Instagram рэпера одолели в том числе и пользователи из России. В "Гага-чате" бы оценили.