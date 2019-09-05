Против Бориса Джонсона выступил его собственный брат

Младший министр университетов и науки Джо Джонсон, приходящийся братом премьеру Великобритании Борису Джонсону, объявил о намерении уйти в отставку из-за политических разногласий с ним.

Об этом Джонсон-младший написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что в последние недели разрывался "между верностью семье и национальными интересами" и пришел к выводу, что это неразрешимо.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest — it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 5 сентября 2019 г.

Представитель правительства, комментируя шаг Джо Джонсона, назвал его талантливым министром правительства и подчеркнул, что премьер понимает, как нелегко было брату, который младше его на семь лет.

При этом неизвестно, когда отставка состоится – сейчас или после ближайших выборов.

Джо Джонсон в 2010 году был избран в Палату общин от округа Орпингтон. В бытность Терезы Мэй на посту премьер-министра он занимал посты младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона.

На референдуме о выходе Британии из ЕС Джозеф Джонсон голосовал за Brexit, но полагает, что этот шаг должен быть сделан только после достижения соглашения с Брюсселем. В марте 2019 года голосовал против того, чтобы Британия покинула ЕС без соглашения, но и согласованную Мэй в Брюсселе сделку также не поддержал.