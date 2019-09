Против Бориса Джонсона выступил его собственный брат

Младший министр университетов и науки Джо Джонсон, приходящийся братом премьеру Великобритании Борису Джонсону, объявил о намерении уйти в отставку из-за политических разногласий с ним.

Об этом Джонсон-младший написал на своей странице в Twitter, подчеркнув, что в последние недели разрывался "между верностью семье и национальными интересами" и пришел к выводу, что это неразрешимо.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest — it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout