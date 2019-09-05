Артем Дзюба: прекрасно понимаем, в какой футбол играют шотландцы

Капитан сборной России Артем Дзюба в преддверии отборочной встречи чемпионата Европы-2020 между российскими и шотландским футболистами поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. По мнению форварда, россиян в Глазго ожидает очень серьезный матч.

"У шотландцев крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Прекрасно понимаем, в какой они футбол играют, какие есть сильные стороны. Конечно, выделяется Робертсон", – цитирует Дзюбу официальный сайт РФС.

"Кто завтра больше единоборств выиграет, у того больше шансов победить. Готовимся к шотландцам, очень серьезный матч", – добавил капитан национальной команды.

Напомним, что встреча между сборными России и Шотландии состоится 6 сентября в Глазго. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.