США обвиняют россиянина в краже секретов авиадвигателей

В Неаполе арестован директор по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) Александр Коршунов. В США его обвиняют в краже торговых секретов для российских авиадвигателей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации минюста США, по делу проходят двое человек. Один — россиянин (57-летний Коршунов), второй — гражданин Италии (59-летний Маурицио Паоло Бьянки). В США их обвиняют в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании GE Aviation, что наказывается 10-летним тюремным сроком, сообщает РИА Новости.

Американцы считают, что Коршунов, который представлял ОДК, и Бьянки, который когда-то работал в подразделении GE Aviation, нанимали ее работников для консультаций. Некоторые узловые моменты этих консультаций (их тематика связана с авиадвигателями) были якобы торговыми секретами, принадлежащими GE Aviation.

В связи с арестом Александра Коршунова российские дипломаты потребовали у США объяснений причин задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. Путин назвал подобные действия плохой практикой, которая зачастую связана с недобросовестной конкуренцией.

ОДК – главный российский разработчик и производитель двигателей для гражданской и военной авиации, боевых кораблей и космических ракет.