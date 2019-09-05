Испанцы взяли верх над румынами в отборе Евро-2020

В Бухаресте состоялся отборочный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Румынии и Испании. Гости добились победы над хозяевами поля со счетом 2:1 и продолжили лидировать в группе F, набрав 15 очков. Румынские футболисты с семью баллами идут четвертыми.

Испанская команда вышла вперед на 29-й минуте первого тайма, когда Серхио Рамос реализовал пенальти. После перерыва Пако Алькасер упрочил преимущество гостей. Сборная Румынии сумела сократить отставание в счете до минимума усилиями Флорина Андоне, но уйти от поражения ей не удалось.

В другом матче группы F шведские футболисты разгромили на выезде команду Фарерских островов – 4:0.