В Петербурге кардинально реконструируют транспортную сеть города. Работы ведут на вокзалах, путепроводах, автомобильных и железных дорогах.

Цимбалинский мост — давняя болевая точка юга Петербурга. Сооружению более 100 лет, а ремонта здесь не было последние лет 30. Осложнял ситуацию и юридический вопрос: путепровод принадлежал РЖД, а реконструкцией должен заниматься город.

Для решения проблемы администрация Петербурга подписала соглашение о передаче сооружения в свое управление. Ремонт моста начнется в скором времени и совместно с РЖД. Стоимость проекта — 4,5 миллиарда рублей.

"Это важный объект соединяет два района. Сегодня он в неудовлетворительном состоянии. В скором времени приступим к реконструкции", — заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы проектируем высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Трасса должна пройти под этим сооружением, — говорит Олег Белозёров, председатель правления ОАО "РЖД". — Такие шаги меняют облик городов".



В Петербурге началась транспортная перезагрузка. Планируется реконструкция вокзалов и остановочных пунктов, увеличение пригородных перевозок в два раза, строительство новых железнодорожных участков на севере и юге и новый подъезд к аэропорту Пулково.



За рекордные сроки достроили новый путепровод у Белоострова, теперь водителям не придется часами стоять в пробке, пропуская поезда. Не будет больше коллапсов и по дороге на Ладожский вокзал, открыли новый участок Гранитной улицы. Для ликвидации заторов во всех спальных районах разработано 25 дорожных проектов. Их будут финансировать из федерального бюджета.

Трамвайные рельсы украсят яркие "Витязи". Электрический транспорт нового поколения производят в Петербурге. Всего 500 красных составов вскоре выйдут в рейсы. Закупят и новые вагоны метро, автобусы и электробусы.

В этом году в Петербурге отремонтируют 120 километров дорог. Большую часть проблемных адресов подсказали сами жители. В планах за пять лет довести все городские дороги до европейского уровня. А общественный транспорт сделать настолько комфортным, что автолюбители захотят отказаться от своих машин.