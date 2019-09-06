Эксперты дали советы, как защитить подростков от травли в интернете

В Москве рассказали, как защитить детей от травли в интернете. С началом учебного года проблема особенно актуальна.

Эксперты дали несколько советов. Во-первых, начать нужно с себя, то есть выстроить доверительные отношения в семье. Кроме того, родителям стоит обращать внимание, в каких группах в социальных сетях состоит ребёнок.

"У ребенка может быть несколько аккаунтов. Один для родителей — белый и пушистый, а остальные для друзей, где они обсуждают различные вещи, в том числе травлю и ещё какие-то преступления", – заявил Денис Заварзин, гендиректор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

"Когда мы поняли основные ресурсы и аккаунты ребенка, нужно посмотреть, кто у него в друзьях. Оценив это, мы понимаем, какие у них интересы, — отметил он. — Рекомендации для родителей: нужно быть другом своему ребенку и в социальной сети".