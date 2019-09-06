ДТП в Ивановской области: 10 пострадавших при столкновении автобуса и грузовика

В единой дежурно-диспетчерской службе Палехского района Ивановской области сообщили о столкновении рейсового автобуса и грузовика.

В результате ДТП пострадали 10 человек, передает ТАСС. Всех пострадавших осмотрели медики, нуждающихся отправили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, водитель грузовика врезался в автобус на встречной полосе после попытки совершить обгон, но не справился с управлением.

В автобусе, который следовал по маршруту Иваново – Пучеж, было более 20 пассажиров.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в ликвидации последствий ДТП принимают участие восемь единиц техники и 19 человек.