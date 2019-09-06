В Москве на пожертвования создается памятник Самуилу Маршаку

В Москве появится памятник Самуилу Маршаку. Установят его на Лялиной площади недалеко от дома, где писатель жил с 1938 по 1964 год.

Создают монумент на пожертвования, передает "Россия 24". Макет будущего памятника показали на пресс-конференции, в которой участвовал автор проекта, скульптор Георгий Франгулян, и внук писателя Александр Маршак.

"У Самуила Яковлевича есть такое двустишие: "Ты старомоден. Вот расплата, за то, что в моде был когда-то". Поэтому мое видение, что памятник не может быть модным или современным. Он должен быть произведением искусства", — говорит поэт и переводчик, внук писателя Самуила Маршака Александр.

"Я безумно счастлив, трепещу. Все ходы, которые вы здесь видите, позы, — не случайны. Они продолжают движение, здесь есть некий взлет. Здесь есть и барокко, здесь есть и готика, здесь очень много ассоциаций", — делится эмоциями российский скульптор, автор проекта Георгий Франгулян.