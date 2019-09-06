На Таймыре началось досрочное голосование на муниципальных выборах. До отдаленных стойбищ добираться приходится на вертолетах. Как работают избиркомы в таких условиях?

Досрочное голосование на Таймыре началось 28 августа. Почти каждый день специалисты избирательной комиссии выдвигаются в разные концы района по воздуху и воде в поисках кочевников. Они уже побывали в Потаповской и Усть-Авамской тундре. На очереди — стойбища носковских оленеводов.

Наша съемочная группа находится в первой точке маршрута. Чтобы добраться сюда, ушел почти час. Пункт голосования организовали прямо в чуме. Перед тем как поставить галочку в бюллетене, оленеводы внимательно изучают список кандидатов. Сама процедура проходит быстро. Пару минут — и специалисты избиркома уже спешат обратно к вертолету искать других избирателей.

Собирать голоса на бескрайнем Таймыре дело непростое. Жилища кочевников на фоне бурой осенней тундры практически незаметны. А расстояние между стойбищами может достигать тысячи километров. Без проводника пилотам вряд ли удалось бы отыскать хоть одно. Усложняет ситуацию плохая видимость: низкая облачность и густой туман.

"Вчера летали три часа, погода не позволила — и вернулись обратно. Сегодня туман, погода более-менее позволяет", – рассказывает Александр Малахов, заместитель председателя избирательной комиссии муниципального образования "Сельское поселение Караул".

Это ненецкое стойбище удалось обнаружить с воздуха только благодаря большому стаду оленей. Крылатая машина вызывает заметный интерес у самых маленьких тундровиков. Ребятишки в национальной одежде заворожено рассматривают гостей.

Многодетная семья Вэнго кочует на другое место, поэтому голосование прошло под открытым небом. К будущим депутатам у тундровиков есть конкретные наказы.

"Тяжело продавать мясо и рыбу. Цена не растет, стоит на одном месте", — говорит Егор Вэнго.

Полет с членами избирательной комиссии занял весь день. За это время удалось найти 10 стоянок и собрать голоса 30 избирателей. Досрочное голосование продлится до 7 сентября. Свой выбор должны сделать около 400 таймырских тундровиков.