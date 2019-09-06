США хотят арестовать и засудить сотрудника крупной российской компании

Посольство России в США выразило протест Вашингтону. В Италии по ордеру Штатов был задержан сотрудник "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК). Посольство потребовало отозвать запрос на его экстрадицию. Что стоит за этим арестом?

Александр Коршунов в Италию летел в отпуск с женой. Его задержали прямо в аэропорту Неаполя по запросу США. Пока непонятно, как давно американцы охотились за сотрудником ОДК.

"На данный момент мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, — говорит Екатерина Баранова, директор по коммуникациям государственной корпорации "Ростех". — Ведется работа по линии посольства и представительства нашей корпорации. Нашему сотруднику оказывается вся необходимая помощь. Могу точно сказать, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы добиться возвращения Александра Коршунова домой".

В ордере на арест довольно громкие обвинения: хищение интеллектуальной собственности и документов компании "Дженерал Электрик", которые якобы понадобились для разработки авиационного двигателя для российских среднемагистральных самолетов МС-21, написано на сайте корпорации. Американцы считают, что шпионажем и кражей секретов Коршунов занимался в должности директора по маркетингу и продажам. То есть речь о периоде с 2007 по 2017 гг., потому что два года назад Александр Коршунов стал директором по развитию бизнеса.



Такие истории двусторонним отношениям явно не помогают, прокомментировал ситуацию Владимир Путин — речь явно идет о недобросовестной конкуренции.

"Объединенная двигателестроительная корпорация" сделала новый российский двигатель. Делала долго, это первый наш высокотехнологичный продукт за последние 28 лет, — заявил президент РФ. — Это абсолютно естественная, открытая, публичная работа. Поэтому я считаю, что в этом случае мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции. Это не улучшает наших отношений".



ОДК входит в состав "Ростеха", изобретает и производит двигатели для военной и гражданской авиации, флота, энергетики. Александр Коршунов — один из ее высокопоставленных управленцев, и ситуация, конечно, мгновенно оказалась на контроле у наших дипломатов. Итальянцы оказывать помощь не препятствуют; консульский доступ к задержанному был получен наутро после ареста — 31 августа.



Из аэропорта Александра Коршунова отправили в крупнейшую тюрьму в Неаполе. На условия содержания он не жалуется — доступ адвокатов и консульских работников свободный. Заседание суда по экстрадиции россиянина в США может состояться в ближайшие дни.