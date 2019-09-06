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6 сентября 201901:23

Блинкова пробилась в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене

EPA

Российская теннисистка Анна Блинкова стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA, который проходит в американском Нью-Хейвене. В 1/8 финала россиянка оказалась сильнее американки Кристины Макхейл.

Соперницы провели на корте 1 час 56 минут. Матч завершился в пользу Блинковой со счетом 7:6 (7:1), 6:2.

В четвертьфинале российская теннисистка сразится с еще одной представительницей США Дженнифер Брэди.

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