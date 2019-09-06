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6 сентября 201902:25

Исследование ДНК: в Лох-Нессе чудовища нет, есть только гигантские угри

Global Look Press

Более года международная команда исследователей во главе с профессором новозеландского университета Отаго Нилом Джемеллом изучала образцы ДНК в шотландском озере Лох-Несс.

Было собрано 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Но кроме большого количества фрагментов ДНК угря никаких подтверждений о существовании Лох-Несского чудовища не обнаружено, передает РИА Новости.

По словам профессора, обнаруженные ДНК указывают на существование в Лох-Нессе гигантских угрей, размер которых может достигать длины до 1,8 метра. Этот результат совпадает с теориями 1930-х годов.

Но Джемелл уверен — всегда найдутся люди, которые будут искать Несси.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в VI веке. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, существование чудовища документально не подтверждается.

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