Гол Пукки принес Финляндии победу над Грецией в отборе Евро-2020

В Тампере завершился матч пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Финляндии и Греции, выступающими в группе J. Финны на своем поле добились победы со счетом 1:0 благодаря голу Теему Пукки с пенальти.

Сборная Финляндии набрала 12 очков и занимает второе место в группе вслед за итальянцами. Греки идут пятыми с 4 баллами. В другой встрече дня команды группы D Ирландия и Швейцария не смогли выявить победителя, сыграв вничью – 1:1.

Игра между ними прошла в Дублине. За хозяев поля отличился Дэвид Макголдрик. У гостей мяч на счету Фабиана Шера. Ирландцы возглавляют свою отборочную группу с 11 очками после пяти матчей. Команда Швейцарии, проведшая три игры, с 5 баллами располагается на третьем месте.

Результаты остальных встреч отбора Евро-2020: Гибралтар – Дания – 0:6, Норвегия – Мальта – 2:0, Израиль – Северная Македония – 1:1, Босния и Герцеговина – Лихтенштейн – 5:0.