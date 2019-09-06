В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров с Россией

В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в четверг во Владивостоке.

Японское общественное телевидение отмечает, что большого прогресса не было, но то, что удалось добиться подтверждения намерений России продолжать переговоры — это "определенный результат", сообщает ТАСС.

В четверг во Владивостоке состоялась уже 27-я встреча лидеров РФ и Японии.

В своем выступлении Синдзо Абэ призвал Россию доверять Японии. Москва действительно верит Токио, это добрые и очень хорошие пожелания, считает Владимир Путин. Однако нельзя забывать, заявил он, что в вопросах безопасности и обороны два государства должны учитывать позиции третьих стран, например, США.

Лидеры договорились провести углубленное обсуждение двусторонних вопросов на саммите АТЭС в Чили в ноябре.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны, в которой Япония выступала на стороне гитлеровской Германии.

Основным препятствием для этого остаются постоянные претензии Японии по поводу прав на южную часть Курил. Это восемь островов (а не четыре): Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый, не считая отдельно стоящие скальные островки (острова Дёмина, Сигнальный, Рифовый, Сторожевой и др.).