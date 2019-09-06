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6 сентября 201903:39

Серена Уильямс вышла в финал US Open

EPA

Американка Серена Уильямс стала первой финалисткой Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинальном матче она без особых проблем разобралась с украинкой Элиной Свитолиной, обыграв ее в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Только в первой партии украинская теннисистка сумела оказать сопротивление более именитой сопернице. Во втором сете Свитолина взяла лишь один гейм.

В финале Уильямс встретится с победительницей встречи между представительницей Канады Бьянкой Андрееску и Белиндой Бенчич из Швейцарии.

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