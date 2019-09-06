Климат-контроль для Росгидромета: службу ждет серьезная реорганизация

Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ждет серьезная реорганизация. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно", — сказал он в интервью газете "Известия" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Глава Минприроды также отметил, что министерство движется по плану реализации национального проекта "Экология". Практически все субъекты РФ с начала этого года включились в реформу системы обращения с твердыми коммунальными отходами. 31 субъект строит новую инфраструктуру за счет частных инвестиций.

В июле сообщалось, что "Ростех" начал поставки Росгидромету нового оборудования для радиозондирования атмосферы. Предполагается, что отечественная система под названием "Полюс-С" позволит синоптикам вдвое увеличить точность прогноза погоды. Контракт на поставку оценивается почти в 138 миллионов рублей

В марте этого года Росгидромет выразил недовольство качеством метеорологических данных, получаемых с российских космических спутников, так как на них работает лишь треть целевой аппаратуры.

В марте 2018 года Росгидромет внес в правительство предложение об объединении метеослужб страны в единую государственную корпорацию. Тогда глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что метеорологические службы могут функционировать не только за счет государства, но и самостоятельно привлекать финансирование.

