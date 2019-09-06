Мультсериал "Маша и Медведь" выходит в прокат в Великобритании и Ирландии

Коммерческий директор "Анимаккорд Групп" Алексей Меркулов сообщил, что российский мультсериал "Маша и Медведь" с 20 сентября выйдет в прокат в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии.

Мультфильм покажет киносеть Vue Entertainment, прокат будет длиться как минимум четыре недели, передает РИА Новости.

В середине ноября 2018 года The Times опубликовала материал, в котором российский мультсериал "Маша и Медведь" был назван элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России. Дошло до того, что профессор Энтони Глис расценил поведение Маши как "путинское" – "слишком много на себя берет".

В 2019 году сериалу "Маша и Медведь" исполняется 10 лет. Он переведен на 36 языков и демонстрируется более чем в 100 странах, а количество просмотров на YouTube превышает 50 миллиардов. Серия "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннеса-2019 как самый просматриваемый мультфильм.