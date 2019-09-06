Пентагон: американские моряки растолстели

Американские моряки заметно растолстели. К такому выводу пришел Пентагон.

Он провел исследование, которое показало, что каждый четвертый в ВМС США страдает ожирением. Это самое тучное подразделение вооруженных сил страны.

По словам специалистов, избыточная масса тела грозит заболеваниями сердца и повышенной утомляемостью. А это, конечно, ставит под угрозу операции на корабле: моряки просто не смогут быстро выполнять свою работу.

Пентагон уже консультируется с диетологами и тренерами, однако те быстрого решения не обещают.