Гарет Бэйл: в "Реале" меня сделали козлом отпущения

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о ситуации в клубе. По словам валлийского футболиста, он выходит на поле в составе "сливочных" без особой радости, но выполняет свою работу на сто процентов.

"Не могу сказать, что, когда выхожу на поле, чувствую себя счастливым. Но я полностью отдаюсь игре, потому что профессионально подхожу к своему делу", – цитирует Бэйла Sky Sports.

"Принимаю близко к сердцу всю ситуацию, которая сложилась вокруг меня. Не могу сказать, что она разрешилась. Меня сделали козлом отпущения, хотя проблемы были у всей команды. Это не очень справедливо по отношению ко мне", – добавил футболист.

Напомним, что в нынешнее межсезонье "Реал" хотел расстаться с Бэйлом. Зинедин Зидан не был заинтересован в форварде сборной Уэльса. Тем не менее валлиец остался в команде.