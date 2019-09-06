Дальний Восток, Калининград, Крым не останутся без льготных тарифов на авиабилеты

На встрече с представителями общественности Дальнего Востока, которая состоялась в пятницу в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин заверил, что программы льготных тарифов на авиабилеты в регионах Дальнего Востока будут продолжены, передает телеканал "Россия 24".

Отвечая на просьбу одной из участниц встречи сделать такие программы долгосрочными, Путин отметил, что это очень важные программы для людей, которые проживают в

таких регионах, как Дальний Восток, Калининград, Крым.

"Мы, безусловно, будем делать все, чтобы связанность была обеспечена, в том числе будем поддерживать эти льготы по перевозкам", — заявил Путин, добавив, что основные направления, связывающие регионы Дальнего Востока с европейской частью России, "будут сохранены, это решение будет принято", — отметил президент.