Путин поручил отреставрировать русские памятники в китайском Мукдене

Отреставрировать или вывезти из Китая памятники культурного наследия России. С такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился директор "Государственного музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай на встрече главы государства с представителями общественности Приморья. Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Россия 24".

Шалай отметил, что установленные после русско-японской войны крест-памятник на братской могиле и храм-памятник на уже несуществующем воинском кладбище в Мукдене находятся в ужасающем состоянии. Кладбище уже давно было застроено домами, а в годы китайской культурной революции сам храм был разграблен.

"Я думаю, что мы этот вопрос решим. Я думаю, что лучше делать это на месте, выделить соответствующие ресурсы, договориться с китайскими друзьями", — тут же отреагировал Путин.

Президент напомнил, что захоронений наших воинов в различных странах — в Европе, в Азии. И в подобных случаях вопрос содержание памятников решается в рамках межправительственных соглашений.

Но то, что сказал Виктор Шалай для Путина было неожиданностью. Китай – это страна, где у власти находится компартия, а отношение к вопросам религиозного характера у коммунистов в разных странах складываются по-разному, подчеркнул президент России. Но, добавил он, с Китаем У России сложились особые, союзные, стратегические отношения за последнее десятилетие. Поэтому Путин не видит никаких проблем, чтобы этот вопрос решить с китайской стороной.

"Не только, кстати говоря, на самом высоком политическом уровне, но даже на региональном можно это было бы сделать, — заметил президент России, — если бы, как вы правильно сказали, заниматься этим системно и должным образом".

Российский президент добавил, что для китайских властей русское наследие на территории соседней страны не может быть приоритетом, это должно быть приоритетом для России. Путин пообещал решить вопрос с русскими памятниками быстро: решить административные вопросы, а затем найти деньги, чтобы все привести в порядок.

Вопрос о русских памятниках в Китае Путин поручил изучить своему помощнику, экс-министру транспорта России 67-летнему Игорю Левитину.