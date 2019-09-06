Минюст США: Коршунов подозревается в краже коммерческой тайны у американской авиационной компании

Задержанного в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова и гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки обвиняют в сговоре с целью хищения коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14, передает "Интерфакс".

В обвинительном заключении, распространенном в четверг американским Минюстом, говорится, что Бьянки от имени Коршунова нанял нескольких сотрудников (от 1 до 3 человек), чтобы оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14 и написать отчет для создания улучшенного варианта.

Утверждается также, что для создания технического отчета сотрудники якобы использовали коммерческую тайну, принадлежащую GE Aviation — одному из ведущих мировых поставщиков авиадвигателей.

В заключении говорится, что в феврале нанятые сотрудники представили заказчику подготовленный отчет, в котором "изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14".

Обвинение утверждает, что Коршунов оплатил сотрудникам встречу с ним в июне 2013 года на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2014 году в Милане для обсуждения и

пересмотра технического отчета.

В документе отмечается, что Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации, в состав которой входит дочерняя компания "Авиадвигатель". В сентябре 2018 года она была занесена в санкционный список министерства торговли США за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США".

Также в материалах дела говорится, что будучи директором итальянской дочерней компании GE Aviation, Бьянки работал и в дочерней компании, где отвечал за бизнес в

Китае, России и Азии.

После ухода из дочерней компании, Бьянки перешел в компанию под названием Aernova в Италии, у которой был контракт с "Авиадвигателем" во время предполагаемого сговора.

Обвинения американского минюста в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки предъявлены еще 21 августа, но Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

Известно, что сговор и попытка кражи коммерческой тайны карается до 10 лет тюрьмы.