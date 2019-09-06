Вуэльта Испании. Бельгиец Жильбер – победитель 12-го этапа

Бельгийский гонщик Филипп Жильбер из команды Deceininck-Quick Step стал победителем 12-го этапа шоссейной веломногодневки "Вуэльта Испании" – третьего в сезоне Гран-тура. Эта пролегал между автодромом "Наварра" и баскским городом Бильбао.

Жильбер преодолел дистанцию в 171,4 километра за 3 часа 48 минут 18 секунд. Следом за ним финишную линию через 0,03 секунды пересек испанец Александр Аранбуру Деба из Caja Rural – Seguros RGA. Замкнул тройку его соотечественник Фернандо Барсело Арагона из Euskadi Basque Country – Murias, показавший аналогичное отставание от победителя. Гоншик Katyusha Alpecin Павел Кочетков вновь стал лучшим среди россиян – он занял 75 место с отставанием в 14 минут 23 секунды.

Желтую майку лидера продолжает удерживать словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma. Его результат – 44 часа 52 минуты 08 секунды. Второе место – у испанца Алехандро Вальверде из Movistar (+1,52). Третье – у колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса из Astana Team (+2.11). Кочетков идет 82-м (+1 час 22,44).