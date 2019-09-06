В липецком небе столкнулись два Су-34

Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34. Потеряв друг друга из виду, самолеты соприкоснулись друг с другом. При этом ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине. А при попытке разойтись два истребителя-бомбардировщика столкнулись снова. При этом обломки попали в двигатель одного из самолетов.

Обе серьезно поврежденные боевые машины удалось посадить, сообщают "Известия". Пилоты не пострадали. У одного Су-34 повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У самолета ведущего оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия (РЭП).

Истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

5 сентября на аэродроме в Саратовской области у поселка Сокол при взлете опрокинулся военный вертолет Ми-8. Причиной аварии могло стать разрушение стойки шасси. Вертолет сгорел, но обошлось без пострадавших.

3 сентября на Ставрополье во время выполнения планового полета разбился учебно-боевой штурмовик Су-25УБ. Самолет свалился в штопор в 38 километрах от Буденновска после выполнения мертвой петли. Летчики покинуть штурмовик не успели. Оба пилота погибли.