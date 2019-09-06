Капитан затонувшего в Крыму катера задержан и допрошен

Следственный комитет РФ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело по факту ЧП в акватории Черного моря, в результате которого затонул катер и один пассажир пропал без вести. Об этом сообщает служба информации "Вести — Севастополь".

В ходе проверки выяснилось, что все пассажиры судна, а также судоводитель находились в открытом море без каких-либо спасательных средств. Сотрудники МЧС спасли двенадцать пассажиров и одного члена экипажа. Еще одна женщина до сих пор не найдена. Сотрудники следственных органов опросили пассажиров и спасателей. Судоводитель прогулочного катера "Камелот" также задержан и допрошен в качестве подозреваемого. СК планирует предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшего гибель человека. Расследование дела лично контролирует и.о. руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и городу Севастополю Владимир Терентьев.

Спасатели возобновили поиск пропавшей у мыса Меганом женщины сегодня в семь утра . Сотрудники МЧС, ГИМС и "КРЫМ-СПАС" обследуют береговую линию от мыса Меганом до бухты Бугаз. Также акваторию обследуют беспилотники, рассказали представители пресс-службы МЧС по Республике Крым.

К поискам пропавшей женщины-пассажира приступили сразу же после ЧП. Однако на данный момент ее местонахождение не определено. Известно, что пассажирке 60 лет и она является уроженкой Ростовской области.

Напомним, вчера катер "Камелот" с двенадцатью пассажирами на борту вышел из поселка Новый Свет. Днем, из-за сильной волны судно перевернулось и стало тонуть в районе мыса Толстый. Сейчас оно находится на глубине около двадцати метров. Все пассажиры и члены экипажа, за исключением одной женщины, были спасены. Подробности ЧП сейчас выясняет следствие и прокуратура.