Кокорин и Мамаев узнали дату выхода на свободу

Российские футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, а также младший брат нападающего "Зенита" Кирилл Кокорин узнали дату своего освобождения из колонии — они будут выпущены на свободу 17 сентября. Именно тогда вступит в силу решение суда по условно-досрочному освобождению.

Накануне защита всех троих фигурантов уголовного дела о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года подала ходатайства на УДО. Сегодня в исправительной колонии номер четыре города Алексеевка (Белгородская область) сообщили о том, что не возражают против УДО молодых людей, имеющих положительные характеристики.

Напомним, что братья Кокорины были осуждены на один год шесть месяцев, а Мамаев с детским тренером Александром Протасовицким – на один год и пять месяцев.