Грызуны помогут нейробиологам СО РАН разобраться в природе аутизма

Новосибирские нейробиологи изучат причины аутизма. Нейробиологии стали обладателями президентского гранта. За два года на исследования будет направлено два миллиона рублей. При этом главными участники станут не люди, а грызуны. Точнее, специально выведенная порода мышей. В научной лаборатории побывала корреспондент ГТРК "Новосибирск" Олеся Герасименко.

Для мышей SPF-виварий можно назвать санаторием строгого режима: очищенный воздух, вода, еда и строгий санитарный контроль. Попасть внутрь можно исключительно через спецшлюзы. Постояльцы - грызуны, моделирующие различные патологии. Одна из линий BTBR представляется собой модель аутизма. Такие мыши являются одиночками, они избегают конфликтов и стрессов.

"Они стараются не взаимодействовать с другими особями. Держатся особняком, ни с кем не контактируют. Такие особенности характерны для людей с расстройством аутистического спектра. Они обычно держатся в стороне и избегают общения с другими людьми", ─ пояснил научный сотрудник лаборатории Института цитологии и генетики СО РАН Антон Цыбко.

Аутизм все еще ускользает от понимания специалистов. В этой болезни по-прежнему остаётся много неизвестного. У людей, имеющих такой диагноз, нарушено развитие головного мозга. И его причины новосибирские нейробиологи предлагают искать в серотониновой системе. У мышей она функционирует по сходным с человеком принципам - передает сигналы между нейронами головного мозга. Благодаря серотонину мы способны испытывать радость, голод, холод и страх.

"Это один из важнейших нейротрансмиттеров, нейромедиаторов, он участвует во всех типах поведения. И для нас странно, что он до сих пор не исследован. Мы хотим понять, принимает ли он участие в аутистических патологиях", ─ заявил завлабораторией нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Науменко.

В головном мозгу таких мышей ученые уже нашли некоторые особенности. Один из рецепторов является малоактивным. Изменить это эксперты пытаются при помощи специальных препаратов, чтобы определить, будут ли грызуны охотнее друг с другом общаться. Если такой способ борьбы с патологией сработает, значит, нейробиологи выбрали верное направление.

В планах ученых — разработать методику, позволяющую скорректировать поведение грызунов, имеющих когнитивные расстройства. Однако ясно уже сейчас — заболевание очень сложное. Главная цель ─ определить механизмы развития заболевания.

На данный момент аутизм не поддается лечению известными методами. Но поиск решения крайне важен важен. Исследования в этой области уже начали поддерживать на федеральном уровне.