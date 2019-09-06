"У них квартира тут своя": Аксенов позвал Зеленских в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова, передает РИА Новости.

В эфире телеканала "Крым24" Аксенов заявил, что всем украинским политикам нужно признать, что Крым российский. Он подчеркнул, что есть воля народа, которую никто изменить не сможет.

Глава Крыма напомнил, что у Зеленского есть квартира в Ялте. "Приезжайте, посмотрите, что здесь происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", — сказал Аксенов, пояснив, что решение о приглашении Зеленского в Крым принимает не он, а МИД России.

По его мнению, украинские политики до сих пор не осознали, что жители Крыма весной 2014 года на референдуме сделали цивилизационный выбор.

Между тем, депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара в беседе с RT отметил, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины — очень удобная тема, "позволяющая манипулировать и общественным сознанием в мире, и общественным сознанием в собственной стране".

Ганжара уверен, что подавляющее большинство граждан Украины тоже прекрасно осознают, что Крым — часть России.

Он напомнил, что количество украинских туристов, отдохнувших за прошедший летний сезон в Крыму, приблизилось к миллиону.

Ранее во время выступления перед депутатами Верховной рады Зеленский заявил, что первоочередными задачами парламента являются: укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и "возвращение Крыма".