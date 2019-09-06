В Крыму ищут пассажирку затонувшего в Черном море катера. ЧП произошло накануне, в районе мыса Толстый. Прогулочный катер не совладал с сильным ветром и опрокинулся.

Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", судно направлялось из Нового Света. В морской прогулке участвовало тринадцать человек. Единственной пропавшей до сих пор числится жительница Ростовской области 1959 года рождения.

В поисках принимают участие почти тридцать человек. Море обследует три плавсредства и семь средств спецтехники. Как рассказали в главном управлении МЧС России по Республике Крым, ночью поиски были приостановлены, но с утра возобновились.