Путем Болта: легкоатлетка Семеня станет футболисткой

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня готовится начать карьеру в футболе. 28-летняя южноафриканка будет выступать за футбольную команду JVW из ЮАР. Семеня уже присоединилась к своей новой команде, но из-за закрытия трансферного окна сможет дебютировать за нее только в следующем сезоне.

"Известная 28-летняя спортсменка всегда любила футбол, — заявляют в клубе, заявление которого приводит РИА Новости. – В юности Семеня выступала за школьную футбольную команду и ежедневно тренировалась. Неудивительно, что она нацелилась на выступления на профессиональном уровне".

Ее новый клуб — один из лидеров лиги провинции Гаутенг и занимает в таблице второе место. JVW планирует пробиться в плей-офф и зацепиться за путевку в национальную лигу.

Семеня ранее становилась фигуранткой скандала, связанного с ее полом – ее соперницы по легкой атлетике засомневались в ее принадлежности к женскому полу. В 2009 году Семеня была даже подвергнута гендерному тестированию, по итогам которого ей было разрешено выступать в женских соревнованиях.

Однако позже Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ввела новое правило, согласно которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат запрет на выступление в легкой атлетике. Но Семеня опротестовала новые правила и выиграла суд у IAAF.