Основатель "Рольфа" Сергей Петров объявлен в международный розыск

Основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей, объявили в международный розыск, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, следствие ходатайствует о заочном аресте Петрова, находящегося за рубежом.

В отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании СКР возбудил уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов. В нескольких офисах дилера в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 миллиарда рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел лимитед". Деньги были переведены на счет кипрской компании, после чего поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.

По данному делу был арестован и судом переведен под домашний арест до 25 ноября директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро, который по данным следствия, в 2014 году участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым.