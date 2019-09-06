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6 сентября 201912:25

Министр спорта Колобков: футбольный "Ростов" вернется на стадион

Конфликт, возникший между руководством футбольного клуба "Ростов" и компанией "Спорт Ин", занимающейся содержанием "Ростов-Арены", кажется, можно считать законченным. Правда для этого потребовалось вмешательство высоких сил: министра спорта России Павла Колобкова и губернатора области Василия Голубева.

Как уже сообщали Вести.Ru, скандальная ситуация возникла из-за того, что, якобы, "Ростов" имел задолженность перед управляющей компанией, хотя в самом клубе эту информацию опровергали. Несколько дней назад было неясно, где пройдет игра "Ростов" – "Ахмат", но, кажется, матч состоится в Ростове-на-Дону, только на день позже расписания – не 15-го, а 16 сентября.

Об этом сообщил Колобков журналистам "Известий": "Сейчас все вопросы урегулированы. Знаю, что ближайший матч команды в чемпионате России перенесен на один день — с 15 на 16 сентября. Это сделано, чтобы разобрать конструкции после концерта".

"Мы обсуждали этот вопрос с руководством региона и его губернатором, — сказал министр спорта России. – У губернатора никаких вопросов не возникает. Конечно, главным на стадионах должен быть футбол. Мы для этого строили инфраструктуру. Если происходят накладки, не может быть концертов в ущерб развитию футбола".

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