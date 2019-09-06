Президент прилетел в Благовещенск из Владивостока

Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, передает "Интерфакс". В Благовещенск президент прилетел из Владивостока, где проходит Восточный экономический форум.

В ходе рабочей поездки Путин посетит космодром "Восточный", где осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2", а также строящийся стартовый комплекс ракет тяжелого класса "Ангара" и город Циолковский.

Позже глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный".