Музей обороны и блокады Ленинграда возобновляет свою работу. Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", ремонт в здании в Соляном переулке продолжался с июня 2018 года. Теперь здесь будет новая экспозиция.

Примечательно, что экспертами при подготовке, сборе и анализе материалов стали историки Великой Отечественной — известные ученые и исследователи. В будущем у музея появится несколько филиалов, а также медиацентр. Там все интересующиеся историей смогут изучать архивные и справочные материалы. Кроме того, организаторы планируют создать центр по изучению Ленинградской битвы и блокады.

Вниманию посетителей! 6-7 сентября музей открыт только для организованных групп — блокадников, школьников и музейщиков. С 8 сентября двери дома в Соляном переулке открыты для всех.