Семь процентов годовых: ЦБ снова снизил ключевую ставку

Снижение на 25 процентных пунктов. Такое решение в отношении ключевой ставки на фоне замедляющейся инфляции принял 6 сентября совет директоров Банка России. Теперь ключевая ставка составит 7 процентов годовых. В Центробанке подчеркнули, что темпы роста экономики ниже ожиданий, а риски для российской экономики усилились на фоне замедления мировой экономики.

Это третье снижение ставки Центробанком в 2019 году. Такая ставка была в марте 2014 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, а также оценивая риски внутренних и внешних условий, реакции на них финансовых рынков, сообщает ТАСС.

Банк России также снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7 процента до 4-4,5 процента.

Известие о новой процентной ставке почти не отразилось на валютном рынке. Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,25 копейки до 65,9875 рубля, а евро подешевел на полкопейки до 72,7625 рубля. На 14 часов 15 минут курс доллара был 65,91, а евро – 72,67 рубля.