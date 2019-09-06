Туристы застряли в аэропорту Пулково на 18 часов. Видео

Пассажиры, собиравшиеся вылететь из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), столкнулись с существенной задержкой рейса.

По предварительным данным, самолет Airbus A320 авиакомпании Tunis Air, которому предстояло выполнить рейс TU 261, не прибыл в Санкт-Петербург.

Изначально вылет был запланирован на 04:15 утра пятницы, 6 сентября. По данным аэропорта, рейс перенесен на 21:50 того же дня.

Известно, что в настоящее время туристам выдали талоны на питание и озаботились их размещением в отелях.