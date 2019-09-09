Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

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Сегодня мы рассказываем об одиннадцатилетнем Гере Балашове из города Новокуйбышевска Самарской области.

У мальчика опухоль головного мозга – пилоидная астроцитома, которую обнаружили полгода назад. В апреле Геру прооперировали, но полностью удалить опухоль нейрохирургам не удалось из-за ее опасного расположения –фрагменты плотно примыкали к важным участкам мозга. Устранить оставшуюся часть опухоли поможет протонное облучение, которое разрушает лишь злокачественные клетки, не повреждая здоровые ткани. Но оплатить дорогое лечение родители Геры не в силах.

Из письма Сергея Балашова, папы Геры: "В нашу семью пришла большая беда – заболел единственный ребенок. Гера родился недоношенным и все детство не мог похвастаться крепким здоровьем. Но в начале этого года состояние нашего мальчика резко ухудшилось, начались головные боли, рвота. Врачи долго не могли поставить диагноз, лечили сына в гастроэнтерологическом, неврологическом отделениях, Гера перенес инсульт, пока наконец у него не обнаружили опухоль головного мозга. Сына прооперировали в Москве. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, но полностью удалить ее врачи не смогли, так как она вросла в участки мозга, отвечающие за зрение и движения. Единственное, что может помочь, – протонная терапия, которая уничтожит опухоль, не повреждая близлежащие ткани мозга. В Санкт-Петербурге есть клиника, в которой Гере могут помочь, но такое лечение не оплачивается государством, а стоимость его для нашей семьи астрономическая! Нам очень нужна ваша поддержка. Пожалуйста, помогите спасти сына!"

Для спасения Геры Балашова не хватает 787 407 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): "Учитывая диагноз и локализацию опухоли, Гере рекомендовано протонное облучение. Оно воздействует только на клетки опухоли, не повреждая окружающие ее здоровые ткани головного мозга. Риск побочных эффектов и рецидивов при этом виде терапии минимальный".

Стоимость протонной терапии 2 027 600 руб.

500 000 руб. внесло ООО "КСБ-Инжиниринг" в рамках марафона X-Waters.

28 233 руб. собрано в рамках марафона X-Waters.

66 000 руб. внесло ООО НПП "КуйбышевТелеком-Метрология".

116 300 руб. собрали ученики Технического лицея, гимназии "Перспектива", школы №41 "Гармония", лицея №1 "Спутник" и других самарских школ в рамках акции "Дети вместо цветов".

6000 руб. собрали ученики 3 "А" класса школы №70 (Самара) в рамках акции "Дети вместо цветов".

3500 руб. собрали ученики 2 "А" класса Многопрофильного лицея (г. Димитровград, Ульяновская обл.) в рамках акции "Дети вместо цветов".

520 160 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru.

Не хватает 787 407 руб.

ПОМОЧЬ ГЕРЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,575 млрд руб. В 2019 году (на 5 сентября) собрано 951 283 461 руб., помощь получили 1293 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.