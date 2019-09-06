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6 сентября 201915:14

В Томске водитель задавил щенка, но дело завели на его хозяина-подростка

ТВ2

В Томске на 16-летнего юношу завели уголовное дело после того, как владелец "Ниссана" сбил насмерть его трехмесячную лайку Берту.

В начале июня Данила вместе с приятелями ремонтировал в гараже машину, а его щенок выбежал на дорогу и попал под колеса иномарки.

Как рассказал сам Данила, он выбержал из гаража, когда услышал визг собаки и увидел, что Берта – под колесами "Ниссана".

Он закричал, чтобы водитель съехал, но тот не отреагировал, и тогда парень ударил по капоту машины.

Водитель вышел и извинился, но щенка уже было не вернуть.

А через некоторое время стало известно, что на самого Данилу заведено уголовное дело.

Как пишет томское издание Tv2.today, владелец "Ниссана" утверждает, что юноша оставил вмятину на его капоте, а также "матерился и хватался за топор".

При этом по факту гибели щенка дело заводить не стали "из-за отсутствия состава преступления", а вот Даниле инкриминируют статью об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Родители парня утверждают, что со стороны их сына свидетели происшествия даже не были опрошены, однако нашлись защитники автовладельца, которые сообщили, что собака бегала по улице без хозяина и была без намордника.

По этой причине и отказали в возбуждении административного дела по факту гибели щенка, поскольку не были соблюдены правила выгула собак.

Теперь Даниле грозит штраф до 40 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

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