Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

"Сухари" и нимфы, воблеры и бомбарды, для нахлыста, спиннинга и просто хорошего настроения — корреспондент Strana.Ru Соня Ляшкевич не только изучила содержимое рыболовного рюкзака, но и подобрала лучшие места для ловли на Русском Севере.

Рыбачить можно неподалеку от дома. Знакомая дорога, знакомый водоем, знакомые комары. Не беремся никого переубеждать, тем более называть такой вид досуга скучным. Но все же предлагаем попробовать, хотя бы раз в жизни, отправиться на рыбалку в Заполярье. Гарантируем: самые удивительные и захватывающие истории, которыми так любят делиться друг с другом рыбаки, случатся с вами именно там.

— В тундру едут не только и не столько за рыбой, сколько за красотой Севера, — объясняет гид-проводник по Полярному Уралу Олег Меркулов. — Величие гор, бесконечность тундры, переливы полярного сияния, экзотическая для рыболова средней полосы России ихтиофауна. Рыбы, впрочем, тоже хватает: самыми желанными трофеями рыболова здесь будут европейский и сибирский хариус, арктический голец. Для любителей трофейной рыбалки на хищника будут интересны мелководные озера в южной части Ямало-Ненецкого АО. Щука в 10 килограммов и более здесь — рядовое событие.

Рыба на севере — настоящая хозяйка тундры. На территории Ненецкого автономного округа примерно 2 тысячи рек и боле 160 тысяч озер. Ямало-Ненецкий округ может похвастать примерно 50 тысячами рек и 300 тысячами озер. Большинство из них соединены протоками, образуя целые системы.

Лучшее время для рыбалки в Заполярье как раз сейчас — в сентябре. Рыба нагуливает вес перед зимой, поэтому питается (а значит и клюет) просто отлично.

Места клева

Устье Печоры

Печора — одна из крупнейших северных рек Европы. Она берет начало в Северном Урале и впадает в губу Баренцева моря, названную ее именем. Дельта разливается на 45 километров, и здесь, окруженный водой с трех сторон, стоит город Нарьян-Мар.

Эти места подойдут тем, кто еще не готов углубляться в холодную одинокую тундру, но уже не желает ловить в платных хозяйствах или с гранитных набережных. Здесь с самых первых шагов все по-настоящему.

На подлете к городу из иллюминатора можно оценить все "рыбные" перспективы: до горизонта поблескивают озера, протоки и прочие водоемчики. Конечно, рядом с городом на необычайный улов надеяться не стоит, но даже здесь легко наудить пару небольших щучек на ужин.

За ценной добычей нужно ехать подальше, но все же не слишком далеко: множество баз предлагают размещение примерно в двух часах водного пути от Нарьян-Мара. Можно рыбачить прямо там или совершать радиальные вылазки к озерам, рукавам и шорам — ручьям, соединяющим их. Передвигаться можно не только на лодках. Вездеходы, болотоходы различных моделей предлагают местные жители и местные турфирмы.

Ближе к губе рыба уже совершенно другая: встречаются огромные экземпляры сига, трески, наваги. Севернее и западнее от города в малых речках и озерах поспокойнее, но на водных перекатах можно собрать приличный улов.

Природа располагает: бескрайняя зеленая тундра, насколько хватает глаз. Вечером она кутается в туман и укрывается разноцветным сияющим небом. Вода блестит, обещая новый улов. В долгие летние ночи солнце вообще не садится за горизонт, так что несложно заблудиться в путанице дней, отличающихся лишь размерами добычи и следов комариных укусов.

Северный Тиман

Если вы хотите узнать, что такое настоящее природное одиночество, вам сюда. Места эти на Тиманском кряже до сих пор дикие, добраться из Нарьян-Мара можно только на вертолете. И стоит: в реках, помимо хариуса, горбуши и щуки, водится отменная семга. Причем рыба совершенно непуганая, потому что никогда не видела рыбаков. Местность буквально испещрена реками: Белая, Сула, Великая, Щучья, Волонга и другие.

Природа здесь сурова, но все равно есть на что посмотреть. В среднем течении реки Белая это памятники природы "Каменный город" и каньон "Большие ворота". Огромные камни причудливых очертаний, арки, небольшие гроты и переходы — все это "Каменный город" из останков известняковых скал. Каньон же вырастает по обоим берегам Белой восьмидесятиметровыми скалами. Вода преображает северную природу, и вместо ожидаемой тундры вокруг почти тайга: девятиметровые березы, ели и осины вперемешку со смородиной, рябиной, папоротником. На местных камнях можно найти отпечатки древнейших панцирных рыб и кораллов, ведь сотни тысяч лет назад здесь было морское побережье.

Это приключение точно запомнится надолго. Необязательно заказывать личный вертолет, но лететь все равно придется местными рейсами, чтобы добраться до поселков, откуда можно выйти на маршрут. Бронировать места нужно заранее, потому что зачастую эти рейсы на Ан-2 — единственная связь местных жителей с большими городами, и места быстро разбирают.

Кроме того, практически вся территория Ненецкого автономного округа является пограничной зоной, потому что выходит к Баренцеву морю. Для путешествия по реке Белой необходимо заказывать пропуск, даже если к морскому берегу вы подходить не собираетесь.

Полярный Урал

Еще одна примечательная местность, находящаяся на западе Ямало-Ненецкого округа и частично — в республике Коми. Это самая северная часть Уральских гор, примерно от истока реки Хулга на юге и почти до побережья Карского моря на севере, до горного массива Константинов камень.

Здесь уже добираться придется из Воркуты или Салехарда, а оттуда любым наземным и воздушным транспортом, который подходит кошельку.

Самый популярный местный маршрут — сплав от озера Большой Хадатаеганлор по рекам Большая Хадата и Щучьей. Название "Хадатаеганлор" — результат сцепления трех хантыйских слов: названия реки Хадата, "еловая", слов "река" (еган, юган) и "озеро" (лор). Озеро делится на Большое и Малое, длина первого — 5 километров, второго — 4. Они горные, холодные и прозрачные, лежат в паре сотен метров над уровнем моря.

— Здесь красота гор и озер, прекрасная рыбалка и возможность увидеть быт коренных народов Севера в одном флаконе, — говорит Олег Меркулов. — Ландшафты по пути следования просто умопомрачительные, а также можно увидеть реликтовых животных — овцебыков, ровесников мамонтов. Последние здесь потому, что территория принадлежит Горнохадатинскому биологическому заказнику, и проводится работа по возобновлению популяции овцебыков и акклиматизации американских бизонов. Охота на них строжайше запрещена.

Но вокруг множество других возможностей. Тектонические глубокие озера Большое и Малое Щучье, каньоны рек Кара и Талотаяха, вид на горы с рек Большая и Малая Уса. Отличная водная жилплощадь для хариуса и гольца.

Другими дарами природа эту местность тоже не обделила: подосиновики и подберезовики в сезон, недельные запасы голубики на одной полянке. А также отличная видимость за многие десятки километров, пасущиеся стада оленей, нарты, чумы — все, чтобы почувствовать себя в другой вселенной.

Оружие рыбного поражения

Самые популярные способы ловли – спиннинг и нахлыст. "Для ловли хариуса подойдет нахлыстовое удилище 4-6 класса длиной 9 футов", — советует рыболовный гид, эксперт в нахлыстовой ловле Константин Дробышевский. "Несколько плавающих шнуров с разной геометрией: под сухие мушки, под нимфы, под стримера. Если рассматривать спиннинг, то подойдет любое удилище с тестом от 5 до 15-20 грамм. Небольшая бомбарда, плюс мушки, небольшие вертушки типа "Myran" приглушенных расцветок, темные воблеры типа "фэт" 4-5 сантиметров".

Для охоты на щуку тест должен быть больше — 20-60 грамм, с подходящими катушками. Чтобы было удобнее путешествовать, спиннинги лучше брать многочастные, которые можно удобно разместить в багаже.

Материал подготовлен в партнерстве с авиакомпанией "РусЛайн". До начала декабря на ее рейсах действуют специальные тарифы для охотников и рыболовов: от 1500 рублей без багажа с бесплатным провозом рыболовного или охотничьего снаряжения. Пассажиры могут без дополнительной оплаты провезти одну удочку в чехле длиной не более 200 сантиметров в сложенном виде и один комплект снастей к ней. Или одно охотничье ружье в чехле и боеприпасы к нему.

Тариф действует на направления из Екатеринбурга, Челябинска и Уфы до Нарьян-Мара и обратно. Заказать его можно в авиакассах и по телефону колл-центра.

В Воркуту несколько раз в неделю летают регулярные рейсы из Москвы.