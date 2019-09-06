Live

Тема:

Общество 37 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
6 сентября 201914:46

Похищение работы Бэнкси в Париже сняли на видео

Instagram

Парижанка сняла на видео момент похищения работы Бэнкси около Центра Помпиду. Запись обнародовал телеканал BFMTV.

Граффити с изображением крысы в маске с карандашом (по другой версии — канцелярским ножом) в лапах появилось на обратной стороне дорожного щита, указывающего на подземную парковку, 25 июня 2018 года. В июле того же года охрана Центра Помпиду спугнула ценителей искусства, которые попытались прикарманить рисунок. Утром 2 сентября жители близлежащих домов обнаружили прореху в щите — работу Бэнкси срезали.

По опубликованной записи трудно определить злоумышленника, можно лишь сказать, что он тщательно подготовился к "культурной операции": желтый жилет придавал ему сходство с работником коммунальных служб, а люлька подтверждала его "право" проводить демонтаж.

По предварительной версии, мужчина использовал пилу, шум от которой и разбудил парижанку, зафиксировавшую похищение граффити.

Ранее по теме

Сейчас

13:53

ЦБ снова снизил ключевую ставку

13:31

Памфилова прокомментировала ночное нападение с шокером

12:58

Президент прилетел в Благовещенск из Владивостока

12:55

Удары электрошокером: ЦИК уточнил состояние Памфиловой

12:31

Элла Памфилова подверглась нападению в собственном доме

12:00

Путин соболезнует в связи со смертью Мугабе

09:54

Кокорин и Мамаев выпущены на свободу по УДО

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кошка, стул и шокер: подробности нападения на Эллу Памфилову

Кошка, стул и шокер: подробности нападения на Эллу Памфилову

1 час назад
Президент прилетел в Благовещенск из Владивостока

Президент прилетел в Благовещенск из Владивостока

2 часа назад
Задержание Александра Коршунова: комментарий посольства РФ

Задержание Александра Коршунова: комментарий посольства РФ

32 минуты назад

Трансляции

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 7 сентября

20:00

Программа "Вести в субботу"
Все трансляции
Житель Белоруссии раскрыл подробности совершенного им убийства россиянки. Видео

Житель Белоруссии раскрыл подробности совершенного им убийства россиянки. Видео

22 минуты назад
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

2 часа назад
В каких отраслях больше всего высокооплачиваемых вакансий?

В каких отраслях больше всего высокооплачиваемых вакансий?

5 часов назад
В липецком небе столкнулись два Су-34

В липецком небе столкнулись два Су-34

5 часов назад
Дело основателя "Рольфа": отказ вернуться и заочные аресты

Дело основателя "Рольфа": отказ вернуться и заочные аресты

8 минут назад
В Томске водитель задавил щенка, но дело завели на его хозяина-подростка

В Томске водитель задавил щенка, но дело завели на его хозяина-подростка

9 минут назад
В Конгресс США внесен законопроект "против возвращения России"

В Конгресс США внесен законопроект "против возвращения России"

2 часа назад
"Краснодар" все еще намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым

"Краснодар" все еще намерен расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым

28 минут назад
Лукашенко поведал о гигантах и рабах

Лукашенко поведал о гигантах и рабах

1 час назад
Сергей Собянин о Дне города, реставрации памятников и дорожном строительстве

Сергей Собянин о Дне города, реставрации памятников и дорожном строительстве

3 часа назад
114
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

17 минут назад
Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Гарбузову спасет дорогое лекарство

05.09.2019 14:07
Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

Пианисты-виртуозы исполнят "Весну священную" в "Зарядье"

03.09.2019 08:46
Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

Они удивляют Россию! Премьера нового сезона шоу "Удивительные люди – 4"

02.09.2019 16:43
Соболезнуя, Лондон назвал Мугабе причиной долгих страданий

Соболезнуя, Лондон назвал Мугабе причиной долгих страданий

3 минуты назад
Граффитчик прыснул в лицо из баллончика московскому полицейскому

Граффитчик прыснул в лицо из баллончика московскому полицейскому

18 минут назад
Похищение работы Бэнкси в Париже сняли на видео

Похищение работы Бэнкси в Париже сняли на видео

37 минут назад
Исследование: большинство квартир в Москве покупают москвичи

Исследование: большинство квартир в Москве покупают москвичи

37 минут назад
Главный украинский антикоррупционер оштрафован за элитный отдых

Главный украинский антикоррупционер оштрафован за элитный отдых

50 минут назад
Семь процентов годовых: ЦБ снова снизил ключевую ставку

Семь процентов годовых: ЦБ снова снизил ключевую ставку

1 час назад
Палеонтологи отыскали почти полный скелет "божества японских динозавров"

Палеонтологи отыскали почти полный скелет "божества японских динозавров"

1 час назад
Илон Маск ответил на вопрос о Tesla белорусского президента

Илон Маск ответил на вопрос о Tesla белорусского президента

1 час назад
Туристы застряли в аэропорту Пулково на 18 часов. Видео

Туристы застряли в аэропорту Пулково на 18 часов. Видео

1 час назад
Что вырезали из ремейка "Аладдина"

Что вырезали из ремейка "Аладдина"

1 час назад
Иосиф Пригожин признался в изменах и вранье

Иосиф Пригожин признался в изменах и вранье

1 час назад
Новый посол ФРГ рассказал об отношении к России

Новый посол ФРГ рассказал об отношении к России

1 час назад
На уроки во дворец: ученики оценили "королевский" ремонт школы в Екатеринбурге

На уроки во дворец: ученики оценили "королевский" ремонт школы в Екатеринбурге

1 час назад
Российские баскетболисты проиграли Польше на Кубке мира

Российские баскетболисты проиграли Польше на Кубке мира

2 часа назад
Рассекречен интерьер обновленного внедорожника Kia Mohave

Рассекречен интерьер обновленного внедорожника Kia Mohave

2 часа назад
"Ракеты с камушками": украинских депутатов назвали самым грозным оружием

"Ракеты с камушками": украинских депутатов назвали самым грозным оружием

3 часа назад
Готовимся к зиме: зачем ехать на полюс холода

Готовимся к зиме: зачем ехать на полюс холода

3 часа назад
"Три метра над уровнем неба": стали известны подробности третьей части фильма

"Три метра над уровнем неба": стали известны подробности третьей части фильма

3 часа назад
Неверный ракурс: над женой Макрона снова зло подшутили

Неверный ракурс: над женой Макрона снова зло подшутили

3 часа назад
Югорский Кэтмен: водитель спас котенка из-под колес машины

Югорский Кэтмен: водитель спас котенка из-под колес машины

3 часа назад
Август в сентябре: от Белого до Черного моря хозяйничает антициклон, а на Дальнем Востоке тайфун

Август в сентябре: от Белого до Черного моря хозяйничает антициклон, а на Дальнем Востоке тайфун

3 часа назад
Россиянка попыталась сдать в аренду дом, которого нет

Россиянка попыталась сдать в аренду дом, которого нет

3 часа назад
Человеческий мозг обогатят искусственными нейронами

Человеческий мозг обогатят искусственными нейронами

4 часа назад
На ВЭФ представили инновационный проект "Монитор мэра"

На ВЭФ представили инновационный проект "Монитор мэра"

4 часа назад
9 самых дорогих полицейских автомобилей в мире

9 самых дорогих полицейских автомобилей в мире

5 часов назад
Ипотека под 2% оживит рынок жилья Дальнего Востока и приостановит отток населения

Ипотека под 2% оживит рынок жилья Дальнего Востока и приостановит отток населения

5 часов назад
Обзор Samsung Galaxy Tab S6: сверхлёгкий планшет хочет быть ноутбуком

Обзор Samsung Galaxy Tab S6: сверхлёгкий планшет хочет быть ноутбуком

5 часов назад
Путин поручил отреставрировать русские памятники в китайском Мукдене

Путин поручил отреставрировать русские памятники в китайском Мукдене

5 часов назад
Уложились. Нурмагомедов и Порье сделали вес перед чемпионским боем UFC

Уложились. Нурмагомедов и Порье сделали вес перед чемпионским боем UFC

6 часов назад
Переселенцы из Южной Америки попросили президента о льготном кредитовании

Переселенцы из Южной Америки попросили президента о льготном кредитовании

7 часов назад
Иран начинает реализацию третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке

Иран начинает реализацию третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке

8 часов назад
Пентагон: американские моряки растолстели

Пентагон: американские моряки растолстели

8 часов назад
Число жертв урагана "Дориан" возросло до 30 человек

Число жертв урагана "Дориан" возросло до 30 человек

9 часов назад
В России обновят автопарк скорой помощи

В России обновят автопарк скорой помощи

9 часов назад
Помогите Милане с пороком сердца

Помогите Милане с пороком сердца

05.09.2019 13:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку