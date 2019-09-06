Похищение работы Бэнкси в Париже сняли на видео

Парижанка сняла на видео момент похищения работы Бэнкси около Центра Помпиду. Запись обнародовал телеканал BFMTV.

Граффити с изображением крысы в маске с карандашом (по другой версии — канцелярским ножом) в лапах появилось на обратной стороне дорожного щита, указывающего на подземную парковку, 25 июня 2018 года. В июле того же года охрана Центра Помпиду спугнула ценителей искусства, которые попытались прикарманить рисунок. Утром 2 сентября жители близлежащих домов обнаружили прореху в щите — работу Бэнкси срезали.

Les images inédites du vol de l'œuvre de Banksy en plein Paris le week-end dernier pic.twitter.com/GopSnLSclr — BFM Paris (@BFMParis) September 5, 2019

По опубликованной записи трудно определить злоумышленника, можно лишь сказать, что он тщательно подготовился к "культурной операции": желтый жилет придавал ему сходство с работником коммунальных служб, а люлька подтверждала его "право" проводить демонтаж.

По предварительной версии, мужчина использовал пилу, шум от которой и разбудил парижанку, зафиксировавшую похищение граффити.