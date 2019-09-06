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6 сентября 201915:29

Лукашенко пригрозил забрать нитки "Дружбы"

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия может забрать две нитки нефтепровода "Дружба", по которому на экспорт идет российская нефть.

Белорусский лидер сообщил, сейчас разрабатывается северный маршрут поставок нефти через Польшу и Прибалтику. По словам Лукашенко, он сказал Путину: "Если вы нас будете наклонять, и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром, мы возьмем с рынка и другую нефть". Поэтому он предложил договариваться по-человечески, передает БелТа.

"И если нам говорят: да вы тут гири на ногах, за наш счет живете. Если такая политика, обойдемся", — пригрозил Лукашенко.

Также президент Белоруссии сказал, что неверно считать, что он развернулся на Запад, потому что его "там никто не ждет". Хотя и в России он тоже не очень нужен, посетовал он. "Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться", — сказал Лукашенко.

Россия является единственным поставщиком нефти в Белоруссию. В 2019 году плановый объем поставок нефти составляет 18 миллионов тонн, уточняет "Интерфакс".

В апреле "Дружба" оказалась загрязнена. Россия выплатила Белоруссии компенсацию, однако Лукашенко сказал, что это очень мало, так как белоусы пострадали больше всех.

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