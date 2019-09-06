Соболезнуя, Лондон назвал Мугабе причиной долгих страданий

В Министерстве иностранных дел Британии в пятницу, 6 сентября, выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе. При этом в ведомстве отметили, что жители данной страны долго страдали при его правлении.

В заявлении МИД Британии сообщается, что они выражают соболезнования тем, кто скорбит в связи с кончиной экс-главы африканского государства, сообщает "Интерфакс". "Однако жители Зимбабве слишком долго страдали из-за авторитарного правления Мугабе", — подчеркивается в сообщении.

Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом рассказал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. Он отметил, что Мугабе был иконой освободительного движения, он посвятил свою жизнь независимости, а его вклад в историю никогда не будет забыт. По данным СМИ, бывший президент Зимбабве умер в сингапурской больнице в окружении своих близких.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-главы африканского государства.