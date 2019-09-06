На крупных предприятиях может возродиться медицинская служба

В России может вновь появиться институт цеховых врачей. Минздрав РФ выступил с инициативой организовать на крупных промышленных предприятиях свою медицинскую службу. Такая практика существовала в советское время, но в 90-е, когда начался переход на рыночную экономику, от ведомственной медицины стали отказываться. Теперь система начинает возрождаться.

Эксперты посчитали, что содержание медицинского кабинета на предприятии обойдется в 1,5 - 3 миллиона рублей в год. Зарплата врача за год составит порядка 800 тысяч. Выходит, рентабельно открывать медицинскую часть на предприятиях с численностью от 15 тысяч человек. Однако разработчики законопроекта рассчитывают на создание ведомственной медицины в коллективах от ста человек. И вопрос финансирования решаем.

Отметим, что месяц назад на Судостроительном заводе "Северная верфь" открылся собственный медцентр, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Теперь не выходя с завода можно оформить больничный лист, получить направление к специалисту в поликлинику. Пока помещение арендуют, но в ближайшее время будет свое.