В Москве неизвестный угрозами заставил купить ему еды в ресторане фастфуда

Московские полицейские разыскивают мужчину, который, угрожая избиением, заставил прохожего купить ему еды в "Макдональдсе".

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, инцидент произошел у ресторана быстрого питания на Большой Бронной улице, передает ТАСС.

Мужчина 1983 года рождения обратился к правоохранителям, сообщив, что после угроз неизвестного мужчины, который подошел к нему на улице, он купил ему еды в "Макдональдсе" на общую сумму около одной тысячи рублей.

После этого вымогатель скрылся, его ищут.