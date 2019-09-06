Россия и Белоруссия парафировали программу интеграции

Премьер-министры Белоруссии и Российской Федерации Сергей Румас и Дмитрий Медведев парафировали программу развития интеграции в рамках Союзного государства и утвердили 31 дорожную карту по реализации документа.

Глава российского кабмина сообщил о завершении работы над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня "дорожных карт"​​​. По его словам, работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, этим не заканчивается, а только начинается, передает ТАСС.