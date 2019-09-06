Джонсон продолжает верить в Несси

Премьер Великобритании Борис Джонсон продолжит верить в существование Несси. Даже после исследования новозеландских ученых. Им не удалось обнаружить лох-несское чудовище. Но исследователи университета Отаго обнаружили высокую концентрацию ДНК угря в воде озера. Генетик Нил Геммелл предположил, что за Несси очевидцы принимали очень большого угря.

"Высокая концентрация ДНК угря в воде не кажется мне убедительным доказательством того, что лох-несского чудовища не существует", — заявил ведущий Великобританию на выход из Евросоюза Борис Джонсон.

Джонсон признался, что с детства верил в чудовище Лох-Несса. "И часть меня до сих пор хочет верить в это", — цитирует премьер-министра Великобритании ТАСС.

По шотландской легенде, чудовище обитает в озере Лох-Несс. Письменные свидетельства ее существования относятся к VI веку. А первые задокументированные наблюдения Несси относятся ко временам строительства старой военной дороги генерала Уэйда на южном берегу озера в XVIII веке.

Сторонники теории существования Несси считают его реликтовым плезиозавром. За 70 лет наблюдений за озером не удалось найти ни одного трупа животного. Кроме того, высказывались и гипотезы о криптидах — неизвестных науке животных. Такими неизвестными животными могли бы быть огромная рыба, длинношеий тюлень или гигантский моллюск. Ни одна из этих теорий научного подтверждения не получила.