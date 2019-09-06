Путин в курсе произошедшего с Памфиловой

Президенту России Владимиру Путину доложено о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Нападение на главу ЦИК произошло 6 сентября в 01:30. Неизвестный злоумышленник в маске проник через окно на террасу дома Памфиловой, который располагается в подмосковной Истре. После чего он неоднократно ударил хозяйку электрошокером, затем скрылся.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, по данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса России. Проводятся оперативные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Сама Элла Памфилова не стала рассказывать подробности о случившемся, лишь отметила, что все нормально и она переживет это.