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6 сентября 201916:52

Лукашенко напомнил, кто внес основной вклад в Победу

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Польши не приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"Я очень хорошо знаю Путина. Он особо и не рвался туда ехать. Ну, не пригласили… Но мне не нравится, что не пригласили президента России… Мы воевали вместе, и прежде всего белорусы, русские. Вклад основной в победу внесли именно русские люди", — заявил белорусский лидер агентству "Белта".

Памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, состоялись 1 сентября в центре Варшавы, а также на мысе Вестерплатте в Гданьске.

Официальный Минск на них представлял посол Владимир Чушев. Пошла также пригласила делегации из стран-союзников по НАТО, из Евросоюза и стран "Восточного партнерства".

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, что Россия не была приглашена, так как она не входит ни в одну из дружественной Польши организаций, а также из-за того, что ее позиция не соответствует исторической правде.

Комментирую это, МИД России напомнил Варшаве, что именно благодаря СССР, который заплатил чудовищную цену, мир был освобожден от нацизма.

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