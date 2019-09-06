Птиц от Жуковского будут отпугивать "Зеркальным шаром"

АО "ЛИИ имени М.М. Громова", на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса аэропорта Жуковский, заказало комплекс приборов для отпугивания птиц.

Как передает "Интерфакс", это стало известно после размещения заказа на портале государственных закупок.

Летно-исследовательский институт заказал 11 единиц приборов, в которые входят биоакустическая установка Bird Gard Super Pro и отпугиватель "Зеркальный шар".

Утром 15 августа 2019 года Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший из Жуковского в Симферополь, при взлете попал в стаю чаек. От удара заглохли оба двигателя и пилотам пришлось экстренно сажать самолет, на борту которого в тот момент было 226 пассажиров и 7 членов экипажа, на близлежащее кукурузное поле. В результате ЧП никто не погиб, а экипаж был награжден за спасение людей государственными наградами.

После случившегося в ЛИИ имени Громова, отвечающего за орнитологическую защиту аэродрома, заявили, что перед вылетом самолета все средства защиты от птиц работали штатно.

При этом первый замгендиректора компании Рампорт Аэро" (которая арендует аэродром для обслуживания гражданских рейсов) Евгений Солодилин проинформировал общественность о том, что ЛИИ неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на большое скопление птиц вокруг взлетно-посадочной полосы.

Позднее в "Рампорт Аэро" заявили, что планируют за свои деньги установить новое оборудование для отпугивания птиц в Жуковском.